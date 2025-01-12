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Царьград

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Бедствие в Калифорнии могло начаться из-за мелкой неисправности: Названа новая причина самого дорогого пожара в мире

Бедствие в Калифорнии могло начаться из-за мелкой неисправности: Названа новая причина самого дорогого пожара в мире

Страшный пожар терзает Калифорнию уже почти неделю. За это время были названы разные версии начала бедствия, вплоть до специальных поджогов.

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