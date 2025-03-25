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Суд вынес приговоры по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Суд вынес приговоры по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

Центральный районный суд Кемерово вынес приговоры по делу о взрыве на кузбасской шахте «Листвяжная» экс-президенту холдинга «СДС» Михаилу Федяеву, генеральному экс-директору «СДС-уголь» Геннадию Алексееву и техническому директору организации Антону Якутову.

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