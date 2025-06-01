В Курске обломки уничтоженного беспилотника попали в многоэтажку

Обломки уничтоженного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попали в многоэтажный дом в Курске. Об этом в своем Александр Хинштейн Он отметил, что в результате падения обломков беспилотника также произошло возгорание в частных домах и гараже.
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