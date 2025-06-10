БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Танк Т-80-152 с мощнейшей пушкой сейчас бы очень пригодился на СВО

Танк Т-80-152 с мощнейшей пушкой сейчас бы очень пригодился на СВО

Создававшийся в Ленинграде танк Объект 292, который как считается, мог получить обозначение Т-80-152, мог стать одним из самых мощных боевых машин не только 90-х годов, но и современности.

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