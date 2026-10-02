За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими

В 20-15 в Иванове на улице Смирнова 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо электровелосипедом под управлением 25-летнего молодого человека, который с полученными травмами доставлен в больницу.