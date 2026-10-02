ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими

За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшими

В 20-15 в Иванове на улице Смирнова 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ» при повороте налево совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо электровелосипедом под управлением 25-летнего молодого человека, который с полученными травмами доставлен в больницу.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым