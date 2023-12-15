Уставшая от скитаний Литвинова вернулась в Россию

Артистка опубликовала первое фото, сделанное в Северной столице. Рената Литвинова Социальные сетиРената Литвинова не скрывает, что у неё есть только один весомый повод время от времени возвращаться в родную страну.
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