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Скончался Владимир Латыпов-Догадов, Заслуженный артист России

Российские театральное искусство понесло непоправимую утрату. Накануне стало известно, что поля продолжительной и тяжелой болезни из мира людей ушел выдающийся актер, Народный артист Башкирии Владимир Латыпов-Догадов.

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