«Ой, а в ЕС и Японии квоты!»: мигранты из Узбекистана с ужасом обнаружили, что работа для них есть только в России

Население Узбекистана стремительно растет, а работа для молодых узбеков есть только в «плохой и опасной» России.
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