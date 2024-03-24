В результате массированной ракетной атаки на Севастополь один человек погиб, четверо получили ранения

Минувшей ночью ВСУ совершили одну из самых сильных ракетных атак на Севастополь за последнее время. Дежурные средства ПВО сбили на подлёте к городу несколько десятков ракет, в числе которых британские Storm Shadow.
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