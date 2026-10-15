Три главных произведения Казимира Малевича 1923 года («Чёрный квадрат», «Чёрный крест» и «Чёрный круг) впервые в Москве и Подмосковье будут показаны как единый супрематический триптих.
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