Больше инфантилизма! Каким будет 2024 год?

Конец года – пора не только традиционного подведения итогов, но и попыток предсказать будущее. Самое активное время для всякого рода прорицателей – от серьёзных политических аналитиков до самопровозглашённых астрологов и гадалок.
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