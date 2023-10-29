Западный эксперт описал возможности новейшей крылатой ракеты ВКС России

Авиационная российская крылатая управляемая ракета «Изделие 720» была впервые мельком показана в телевизионном репортаже о ходе визита экс-президента РФ Дмитрия Медведева на одно из оборонных предприятий России, а затем, через время, демонстрировалась на МВТФ «Армия-2023» в Подмосковье.