Thamer: Неймар не прошёл физические тесты, ему потребуется больше времени на реабилитацию

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не смог пройти физические тесты после травмы. Как сообщает Thamer в социальных сетях, футболист не прошёл необходимые медицинские и физические тесты, из-за чего ему понадобится большее количество времени на восстановление.
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