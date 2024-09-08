RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 371 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Докажите,что был вообще дрон и он наш! С Украины прилетел,Временного повере...
  • Валентин Щербаков
    Лживое, продажное трепло нацистское.....Шольц: власти Гер...
  • Ed
    Дуров уже не в тренде. Теперь с неделю об этом беспилотнике трындеть будут.Средства ПВО унич...

Thamer: Неймар не прошёл физические тесты, ему потребуется больше времени на реабилитацию

Thamer: Неймар не прошёл физические тесты, ему потребуется больше времени на реабилитацию

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не смог пройти физические тесты после травмы. Как сообщает Thamer в социальных сетях, футболист не прошёл необходимые медицинские и физические тесты, из-за чего ему понадобится большее количество времени на восстановление.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх