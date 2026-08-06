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Особенности сварки чугуна полуавтоматом — как избежать трещин и дефектов

Особенности сварки чугуна полуавтоматом — как избежать трещин и дефектов

Сварка чугуна полуавтоматом считается одной из самых сложных задач в металлообработке. Этот материал отличается высокой хрупкостью, неравномерным тепловым расширением и чувствительностью к перегреву, поэтому даже небольшие ошибки могут привести к появлению трещин, пор и других дефектов шва.

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