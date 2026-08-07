В Новороссийске обсудили цифровизацию медицины и проверили строительство Сквера Медиков

В Новороссийске обсудили цифровизацию медицины и проверили строительство Сквера МедиковВ Новороссийске в рамках рабочего визита депутат Государственной Думы Сергей Алтухов провел расширенное совещание с коллективом городской больницы № 2, а также оценил ход благоустройства «Сквера Медиков» на пересечении улиц Советов и Магистральной.
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