Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

398 подписчиков

В Новороссийске обсудили цифровизацию медицины и проверили строительство Сквера Медиков

В Новороссийске обсудили цифровизацию медицины и проверили строительство Сквера Медиков

В Новороссийске обсудили цифровизацию медицины и проверили строительство Сквера МедиковВ Новороссийске в рамках рабочего визита депутат Государственной Думы Сергей Алтухов провел расширенное совещание с коллективом городской больницы № 2, а также оценил ход благоустройства «Сквера Медиков» на пересечении улиц Советов и Магистральной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии