Подслушали у замужних История банальна:встречались, съехались, поженились, беременна. Всегда платил сам за себя, а я за себя.
Кто рожал от пополамщика?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Мира Сергеевна
это позиция не мужчины , это не нормально
Ответить
11 час.
Мира Сергеевна
не лишний раз а никогда ничего. наверно глава семьи должен к чему то стремиться , вахта есть. это Его семья
Ответить
11 час.
Владимир Соколов
это ваши представления)) стоит разделять ваши хотелки и его)) вот я хочу , что бы жена была всегда молодая, всегда готовая к сексу как я захочу, говорила только когда я это желаю и делала то, что я желаю 😂. вот где найти такую жену?😂
Ответить
11 час.
Свежие комментарии