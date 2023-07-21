Кто рожал от пополамщика?

не лишний раз а никогда ничего. наверно глава семьи должен к чему то стремиться , вахта есть. это Его семья

Владимир Соколов

это ваши представления)) стоит разделять ваши хотелки и его)) вот я хочу , что бы жена была всегда молодая, всегда готовая к сексу как я захочу, говорила только когда я это желаю и делала то, что я желаю 😂. вот где найти такую жену?😂