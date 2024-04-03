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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Более 700 российских компаний воспользовались нижегородским агрегатором «Станкофонд»

Более 700 российских компаний воспользовались нижегородским агрегатором «Станкофонд»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апреля, ФедералПресс. С момента запуска в 2022 году нижегородского агрегатора производственных мощностей «Станкофонд: сделаем в России» платформой воспользовались более 700 компаний из 50 регионов страны.

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