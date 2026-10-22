С 2027 года операторы связи будут обязаны обеспечить покрытие территории населённых пунктов с населением более 1 тысячи человек на 90%, в отличие от нынешних требований, которые ограничиваются лишь фактом оказания услуг связи, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Олег Терляков.
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