С 2027 года операторы связи будут обязаны обеспечить покрытие территории населённых пунктов с населением более 1 тысячи человек на 90%, в отличие от нынешних требований, которые ограничиваются лишь фактом оказания услуг связи, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Олег Терляков.