Пик кризиса: экспортеры СПГ превращаются в импортеров

Индонезийская государственная электроэнергетическая компания PLN планирует импортировать свои первые в истории поставки сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потенциальный дефицит импорта газа в страну.
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