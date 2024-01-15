Источник заявил, что без России никакие встречи по Украине не имеют смысла

Переговоры по конфликту на Украине, если они состоятся, будут не на основе так называемой «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского, а между Москвой и Киевом, исходя из ситуации, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Москве.