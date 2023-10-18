Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valentina hohlova
    господи неужели снова. эти рожи. предательство какое то.Суд назвал ошибко...
  • Алексей
    Японских ученых в нашу маршрутку! Пусть задерживают дыхание😁😁😁Японские ученые п...
  • лина любимцева
    Они ПуГалкины...Суд назвал ошибко...

Гутерриш призвал объявить гуманитарное прекращение огня на Ближнем Востоке

Гутерриш призвал объявить гуманитарное прекращение огня на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке необходимо немедленно установить режим прекращения огня в гуманитарных целях. К этому действию стороны конфликта призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на своей странице в социальной сети X* (Twitter).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Нужно территорию разделить пополам и образовать ДВА ГОСУДАРСТВА. Израиль и Палестину. А если Израиль будет дергаться - вообще его смести... К чертям собачьим. КАК ПОЯВИЛИСЬ, никому спокойной жизни нет. Со всеми враждуют, со всеми соседями воюют. Ни сна, ни  покоя от них нет. Их уже однажды разогнали, так  нет, они  снова в банду сбились!! ВЕЧНО БУЗЯТ!!
Ответить
18 час.
НН
Надежда Никитина
Почему пополам?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх