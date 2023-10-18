На Ближнем Востоке необходимо немедленно установить режим прекращения огня в гуманитарных целях. К этому действию стороны конфликта призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на своей странице в социальной сети X* (Twitter).
Гутерриш призвал объявить гуманитарное прекращение огня на Ближнем Востоке
Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужно территорию разделить пополам и образовать ДВА ГОСУДАРСТВА. Израиль и Палестину. А если Израиль будет дергаться - вообще его смести... К чертям собачьим. КАК ПОЯВИЛИСЬ, никому спокойной жизни нет. Со всеми враждуют, со всеми соседями воюют. Ни сна, ни покоя от них нет. Их уже однажды разогнали, так нет, они снова в банду сбились!! ВЕЧНО БУЗЯТ!!
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18 час.
НН
Надежда Никитина
Почему пополам?
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17 час.
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