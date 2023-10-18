Гутерриш призвал объявить гуманитарное прекращение огня на Ближнем Востоке

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лина любимцева

Нужно территорию разделить пополам и образовать ДВА ГОСУДАРСТВА. Израиль и Палестину. А если Израиль будет дергаться - вообще его смести... К чертям собачьим. КАК ПОЯВИЛИСЬ, никому спокойной жизни нет. Со всеми враждуют, со всеми соседями воюют. Ни сна, ни покоя от них нет. Их уже однажды разогнали, так нет, они снова в банду сбились!! ВЕЧНО БУЗЯТ!!