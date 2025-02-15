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Щитовидная железа: упражнения, которые лечат

Щитовидная железа: упражнения, которые лечат

Простые упражнения, которые благотворно влияют на здоровье щитовидной железы. Железа расположена в передней части шеи и имеет форму бабочки, отвечает за выработку гормонов, контролирующих такие процессы, как сон и обмен веществ, оказывает влияние на самочувствие и здоровье всего организма.

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