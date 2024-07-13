Фигуранты дела о хищениях на Поджабном оспорили арест имущества

12 июля Самарский районный суд огласил решение по делу о хищении земли на острове Поджабный. Судья Валентина Сабанова сняла арест с имущества руководителей ООО "Эра" Олега Купцова и Сергея Кузина, а также главы регионального БТИ Андрея Зуева.