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Три страны мира, где вне закона кружевные трусики. Россия в их числе

Три страны мира, где вне закона кружевные трусики. Россия в их числе

Объясняем, почему практичность лучше красоты (с точки зрения врачей и чиновников). фото: Getty ImagesЕсли ваша женщина щеголяет кружевным бельем, вряд ли его произвели в Белоруссии, Казахстане и уж тем более в России.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
А что, в России нет своих специалистов-генекологов, способных дать оценку генетических качеств кружевных трусиков? Обезьяны! Обязательно выпятят каких-то неведомых цивилизованным россиянкам западенских недоучек, типа энглершей и скоттов...
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