RT изучил, как российские кинематографисты используют нейросети

RT изучил, как нейросети стали частью кинопроизводства в России и в мире. Вместе с кинематографистами — режиссёрами, сценаристами, аниматорами, инженерами — канал прошёл все этапы производства кино, чтобы разобраться, где искусственный интеллект уже работает, а где «буксует».
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