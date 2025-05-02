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Верить нельзя! Стало известно, для чего Зеленскому на самом деле перемирие

Верить нельзя! Стало известно, для чего Зеленскому на самом деле перемирие

Верить нельзя! Стало известно, для чего Зеленскому на самом деле перемирие Ирэн ОрлонскаяПрофессор Ли Хэ Ён из университета Хансин в Южной Корее полагает, что Владимир Зеленский может частично принять предложенное Россией перемирие с целью предотвращения дипломатического кризиса.

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Комментарии
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Eduard
Что бы Запад всё н потерял на Украине, Вы думаете&quot;мир&quot; нужен,что бы людей сберечь? Зас,люди как &quot;мясо&quot; на Украине,они нужны что бы Польща и Германия свои укратеские территории не потеряли!
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Зе принять то сможет, а вот выполнить на врядли.
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10 час.
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