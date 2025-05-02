Верить нельзя! Стало известно, для чего Зеленскому на самом деле перемирие Ирэн ОрлонскаяПрофессор Ли Хэ Ён из университета Хансин в Южной Корее полагает, что Владимир Зеленский может частично принять предложенное Россией перемирие с целью предотвращения дипломатического кризиса.
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