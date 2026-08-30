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Царьград

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Генерал-майор Овчинский: Трамп может уйти в отставку, или его просто пристрелят

Генерал-майор Овчинский: Трамп может уйти в отставку, или его просто пристрелят

Америка вдруг начала действовать жёстко, системно и без оглядки на "правила". И это меняет расклад не только за океаном.

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