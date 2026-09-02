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Новости Липецка

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В Липецкой области прекратили дело о ДТП из-за смерти обвиняемого

53-летний водитель «Лады Весты» в ДТП на трассе Воронеж — Тамбов выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой РАВ 4».

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