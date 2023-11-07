Алматинцев предупредили о неблагоприятных метеоусловиях

Повышенное загрязнение воздуха отмечается в Алматы 7 ноября, передает inAlmaty.kz. По данным Казгидромета, 7 ноября неблагоприятные метеорологические условия, способствующие загрязнению воздуха, ожидаются в Алматы.
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