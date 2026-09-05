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В кастрюльке

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Беру 2 листа лаваша и 400 г творога: невероятно вкусный и сочный пирог, как ленивое хачапури. Сочность гарантирована

Беру 2 листа лаваша и 400 г творога: невероятно вкусный и сочный пирог, как ленивое хачапури. Сочность гарантирована

Давайте сделаем пирог, для которого не понадобится даже пачка муки. Основу здесь полностью заменяет тонкий лаваш, а внутри получается влажная творожная прослойка с сочными помидорами, зеленью и чесноком.

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