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Татар-информ

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В Минцифры РТ объяснили, почему ИИ не сможет заменить человека на производстве

В Минцифры РТ объяснили, почему ИИ не сможет заменить человека на производстве

Главным мотивом для внедрения цифровых технологий на предприятиях становится не снижение затрат, а физическая нехватка людей.

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