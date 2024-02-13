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Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

Россия вновь возвращает своё. Крупнейший актив по производству ферросплавов для ВПК отходит государству

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Свердловский суд арестовал активы компании ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат), а Генпрокуратура подала иск об изъятии крупнейшего в стране предприятия по производству ферросплавов в пользу государства.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
И в продолжение.... Вспомните Сбербанк... ЧТО сделали с долей государства в Сбербанке?!!
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3 час.
Natalija Osminina
А потом  ваще УСЭ БУДЭ государственное))  Мы же идем в а-ля СССР.
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3 час.
Natalija Osminina
Это было когда  шли в неофеодализм. То другое время))
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3 час.

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