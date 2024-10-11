Чистка ушей ватными палочками: чем на самом деле это опасно

Ватные палочки — один из наиболее популярных способов чистки ушей. Но, как рассказал сотрудник национальной службы здравоохранения Великобритании врач-терапевт Сурадж Кукадиа, этот способ далеко не самый безопасный.
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