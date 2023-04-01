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Знаменитый футболист и тренер празднует юбилей!

Знаменитый футболист и тренер празднует юбилей!

Михаилу Гершковичу — 75! ФОТО: САЙТ ФОНДА РАЗВИТИЯ СПОРТА Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения знаменитого футболиста, бывшего тренера сборной России, председателя Объединения отечественных тренеров по футболу Михаила Даниловича Гершковича.

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