Знаменитый футболист и тренер празднует юбилей!

Михаилу Гершковичу — 75! ФОТО: САЙТ ФОНДА РАЗВИТИЯ СПОРТА Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения знаменитого футболиста, бывшего тренера сборной России, председателя Объединения отечественных тренеров по футболу Михаила Даниловича Гершковича.