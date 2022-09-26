Наш потерянный мир

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Украина обстреляла Донецк и Горловку снарядами «натовского» калибра

Украина обстреляла Донецк и Горловку снарядами «натовского» калибра

Украина выпустила очередную партию снарядов по Донецку и Горловке. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что в общей сложности было выпущено девять снарядов «натовского» калибра 155 мм.

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