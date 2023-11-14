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Синнер о победе над Джоковичем: «Обыграл первую ракетку мира, чемпиона 24 «Больших шлемов» – это топ-топ»

Он выиграл 7:5, 6:7(5), 7:6(2). «Это все часть процесса. Я чувствую, что я увереннее в определенные моменты матча.

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