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Резюме под вакансию: как его правильно оформить

Резюме под вакансию: как его правильно оформить

МОСКВА, 17 сентября, ФедералПресс. Российские компании внедряют ИИ в подбор персонала. Как сообщила РИАМО HR-эксперт Валентина Романова, резюме, подготовленные под конкретную вакансию, получают примерно вдвое больше приглашений на собеседование.

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