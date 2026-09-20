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Boeing хочет выпускать до 63 самолетов 737 MAX в месяц, но сначала придется решить проблему с крыльями

Boeing хочет выпускать до 63 самолетов 737 MAX в месяц, но сначала придется решить проблему с крыльями

Производство крыльев для лайнера не поспевает за производством всего остального Boeing наращивает производство семейства 737 MAX до 47 самолетов в месяц, однако пока не может стабильно удерживать этот темп.

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