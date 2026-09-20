Boeing хочет выпускать до 63 самолетов 737 MAX в месяц, но сначала придется решить проблему с крыльями

Производство крыльев для лайнера не поспевает за производством всего остального Boeing наращивает производство семейства 737 MAX до 47 самолетов в месяц, однако пока не может стабильно удерживать этот темп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым