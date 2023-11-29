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Собянин: газовики из Москвы завоевали три золотых медали на чемпионате по сварке

Собянин: газовики из Москвы завоевали три золотых медали на чемпионате по сварке

В Китае в городе Хух-Хото прошел международный чемпионат по сварке «Кубок дуги — 2023». На нем работники газовой отрасли из Москвы трижды взяли золотые медали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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