В ИПФ РАН нашли обратную связь между задымлениями атмосферы и вызывающими их пожарами

Уже несколько лет группа физиков под руководством доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника отдела физики атмосферы и микроволновой диагностики ИПФ РАН Игоря Коновалова изучает дымовые аэрозоли, образующиеся при лесных пожарах в Сибири, и их роль в атмосферных процессах.
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