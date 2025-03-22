Новые сирийские власти официально обратились к России с требованием выдать бывшего президента страны Башара Асада.
Al Arabiya: новые власти Сирии потребовали от России выдать Башара Асада
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
На хрена он им нужен? И так пол-страны уже поубивали! Скоро там жить будет некому.
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19 час.
Svetlana Kuzmina
Хочется сказать Ахмеду аш-Шараа, что и он может попасть в подобную ситуацию, т.ч. лучше оставить Башара Асада в покое, ведь, в Сирии все может поменяться в один момент и лучше бы новый правитель направил свою энергию на восстановление страны и докажет своему народу на что он способен. А пока, ничего хорошего что-то не видно.
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16 час.
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