Al Arabiya: новые власти Сирии потребовали от России выдать Башара Асада

Svetlana Kuzmina

Хочется сказать Ахмеду аш-Шараа, что и он может попасть в подобную ситуацию, т.ч. лучше оставить Башара Асада в покое, ведь, в Сирии все может поменяться в один момент и лучше бы новый правитель направил свою энергию на восстановление страны и докажет своему народу на что он способен. А пока, ничего хорошего что-то не видно.