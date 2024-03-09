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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлов о вылете ЦСКА и «Ак Барса» в 1-м раунде: «КХЛ становится все более молодой, быстрой, системной. Ветеранам нелегко, нужны молодые ноги»

Финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина вылетели в 1-м раунде. Армейцы проиграли «Локомотиву» (1-4), казанцы – «Автомобилисту» (1-4).

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