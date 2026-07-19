Короткое замыкание привело к пожару и эвакуации людей из «Екатеринбург Арены»

Пожарные бригады Екатеринбурга приехали на территорию «Екатеринбург Арены» после сообщения о пожаре. Как сообщило издание Е1 со ссылкой на областной главк МЧС, с территории спортивной площадки самостоятельно эвакуировались 18 человек.