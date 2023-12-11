В трейлере нового хоррора OD от Кодзимы спрятали отсылку к Silent Hill Silent Hills прик...

В трейлере нового хоррора OD от Кодзимы спрятали отсылку к Silent HillSilent Hills приказала долго жить ещё в 2015 году, но гейм-дизайнер Хидео Кодзима (Hideo Kojima), похоже, до сих пор не забыл о времени работы над прославленной серией хорроров Konami.