Олег Стриженов удостоен главного приза кинофестиваля в Оренбурге

На открытии XVII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге советский и российский актер Олег Стриженов был отмечен Золотым сарматским львом за вклад в киноискусство, сообщает «Российская газета».
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