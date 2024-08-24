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Олег Стриженов удостоен главного приза кинофестиваля в Оренбурге

Олег Стриженов удостоен главного приза кинофестиваля в Оренбурге

На открытии XVII Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» в Оренбурге советский и российский актер Олег Стриженов был отмечен Золотым сарматским львом за вклад в киноискусство, сообщает «Российская газета».

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