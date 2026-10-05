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Проба 2

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16 человек, превративших балконы и другие уголки квартиры в места для радостных мгновений

16 человек, превративших балконы и другие уголки квартиры в места для радостных мгновений

Люди нередко превращают балконы в места для хранения. Там у многих годами пылятся очень нужные вещи типа старых лыж, пустых банок или коробок, которые не открывались годами.

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