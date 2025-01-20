В Новосибирской области «заминировали» почти 50 объектов

Из-за сообщений о минировании из 49 объектов были эвакуированы 1 453 человека. В Новосибирской области за прошедшую неделю в полицию поступило 45 сообщений о минировании административных зданий и торговых центров.
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