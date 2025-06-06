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Царьград

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Ударение на "У": Певица Светлана Светикова дала дочери "космическое" имя

Ударение на "У": Певица Светлана Светикова дала дочери "космическое" имя

У 41-летней Светланы Светиковой родилась дочь, которой дали необычное имя.Певица Светлана Светикова, недавно ставшая многодетной мамой, раскрыла имя своей новорождённой дочери.

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