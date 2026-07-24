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Физики нашли способ повысить эффективность оптоволокна с жидким сердечником в 1000 раз

Физики нашли способ повысить эффективность оптоволокна с жидким сердечником в 1000 раз

При смене фазового состояния вещества его свойства заметно изменяются. Лава остывает и превращается в твердый камень, замороженная резиновая подошва обуви становится хрупкой, пары этилового спирта воспламеняются легче, чем жидкая фаза.

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