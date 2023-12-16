В Забайкальском крае сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь замерзающему водителю

Сорокаградусные морозы застали челябинца на федеральной трассе в Хилокском районе. Утром при патрулировании ФАД Р-258 «Байкал» инспекторы спецроты ДПС ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю заметили грузовой автомобиль «Ситрак» и выставленный знак аварийной остановки.
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